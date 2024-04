Mbeubeuss: Derrière ce plus grand dépotoir d'ordure se cache des espaces consacrés à l'agriculture et au maraîchage Rédigé par leral.net le Dimanche 21 Avril 2024 à 18:02 | | 0 commentaire(s)| Il n'y a pas que la plus grand dépotoir d'ordure à Mbeubeuss. Dans cette zone se cache aussi des espaces consacrés à l'agriculture et au maraîchage. « Toolu Baye Serigne » est l'un d'entre ces espaces dédiés.



