Mbeubeuss ou le contenu macabre - une vingtaine de fœtus trouvés en un an La décharge de Mbeubeuss est au coeur du débat avec son contenu de tous genres. Toutes sortes de déchets y sont versés au quotidien et dans le lot, une vingtaine de fœtus a été retrouvée rien qu'en un an.

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Août 2020 à 06:52 | | 0 commentaire(s)|

Et ce n'est que la partie visible de l'iceberg d'autant que plusieurs dizaines ou même centaines ne sont pas recensées. Au-delà de cet aspect macabre, les maladies pulmonaires y font légion. Et ce ne sont pas uniquement les occupants qui sont touchés.



Dans la zone, 15% des patients souffrent de la tuberculose. S'il y a un collectif qui s'active pour la délocalisation de Mbeubeuss, d'autres ne veulent pas en entendre parler car les enjeux économiques y sont énormes. Malgré le danger.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos