Mbeubeuss : pour échapper aux gendarmes, un dealer se jette dans un trou de déchets toxiques et meurt

Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Juin 2019 à 10:39 | | 1 commentaire(s)|

L’excès de peur d’un jeune garçon de moins de 18 ans a conduit à sa mort tragique dans les chantiers, situés à la décharge de Malika Montagne de Mbeubeuss.



Le mineur était en possession de chanvre indien, lors du passage de véhicule de patrouille de la gendarmerie dans les parages du dépôt d’ordures ménagères. Il a paniqué, pris la fuite et s’est jeté dans un grand trou contenant des déchets toxiques.



Il croyait avoir affaire à une grande étendue d’eaux usées, où il pouvait se réfugier, le temps que les pandores passent.



Il a été englué dans la vaste étendue de matières toxiques et a fini par mourir dedans.

Son corps a été repêché puis acheminé, hier, par les sapeurs-pompiers à la morgue d’un hôpital pour autopsie.











Les Echos

