Mbeuleukhé : le Khalife El Hadj Moussa Dia tire sa révérence

Le Djolof ainsi que toute la oummah est en deuil. Cela suite au rappel à Dieu de Serigne Moussa Dia, Khalife général de la cité religieuse de Mbeuleukhé, une localité située au nord-ouest du pays, dans le département de Linguère (région de Louga). El Hadj Moussa Dia a été rappelé à Dieu hier, 31 juillet alors que les musulmans s’activaient au sacrifice d’Abraham.Le défunt qui est qualifié pour beaucoup, comme étant une personnalité religieuse très humble et efficace, est décédé à l’âge de 97 ans, après plus d’un demi-siècle à la tête du khalifat.

Fils d’un des Moukhadams d’El Hadji Malick Sy, en l’occurrence El Hadji Daouda Dia, il était aux responsabilités depuis 1967. Il laisse derrière lui une famille divisée à cause d’une histoire d’héritage. En effet, Habib Dia (fils aîné du défunt) et Aliou Dia (porte- parole de la famille et neveu de l’illustre disparu) sont en conflit ouvert depuis des années, parce que se disputant le khalifat...



Dakarposte présente ses condoléances à la Ummah et aux familles Dia de Mbeuleukhé.













source dakaractu

Source : https://www.dakarposte.com/Mbeuleukhe-le-Khalife-E...