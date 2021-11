Mbour : « Le ministre de la pêche ne peut plus régler nos problèmes... Nous ne voulons plus de lui! » (Ibrahima Kane, Unapas) Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Décembre 2021 à 01:01 | | 0 commentaire(s)|

Les pêcheurs venus de tout bord affiliés à l'Unapas se sont retrouvés dans la capitale de la petite côte pour dénoncer les dures conditions de leur travail.



À cet effet, ces pêcheurs ont décrié la présence des bateaux occasionnant la rareté des poissons, mais aussi la destruction de leur matériel de pêche.



Parlant du financement de l’État, ces pêcheurs ont souligné la mauvaise qualité des équipements subventionnés.



S'expliquant sur le ministère de tutelle, le porte parole de souligner : "le ministre de la pêche ne peut plus régler nos problèmes. Nous ne voulons plus de lui", peste Ibrahima Kane...

