Mbour : Altercation entre travailleurs de l'autoroute à péage et populations de Kignabour, plusieurs blessés et interpellés.

Les populations de Kignabour n'ont toujours pas fini de ruminer leur colère après la décision de l'État de récupérer leurs terres pour les besoins de la construction de l'autoroute à péage. Aujourd'hui, ces mêmes populations en sont venues aux mains avec les travailleurs.



Ainsi, elles continuent à réclamer leurs terres ou, à défaut, une indemnisation réparatrice doit prévaloir. Et, face aux refus des travailleurs d'arrêter le travail, une bagarre s'est déclenchée.



Selon les sources de Dakaractu, il y aurait plusieurs personnes interpellées du côté des populations et plusieurs blessés dans le rang des travailleurs. Affaire à suivre..

