Mbour / Campagne présidentielle 2024 : Khalifa Sall tire sur le régime et promet de supprimer les licences de pêche et prône la préférence nationale pour le tourisme. Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Mars 2024 à 02:04

Khalifa Sall a passé la journée du mardi dans le département de Mbour pour communier avec les électeurs. Après Diass, Sindia, Nguékhokh, cap sur la commune de Mbour où l'étape la plus décisive et mouvementée aura été le quai de pêche. Face à la presse, Khalifa Sall a vivement dénoncé la politique du régime de Macky Sall dans les secteurs du tourisme et de la pêche. "Cest un cri de détresse des acteurs de la pêche, c'est un avenir sombre. Si nous voulons comprendre et trouver des solutions, il faut donner des reponses à ces interrogations... Nous tous, nous sommes de ce monde et nous vivons les mêmes réalités et ce qu'ils disent est vrai. Nos familles pêcheurs avant, revenant de la mer avaient de quoi vivre et vendre, aujourd'hui ils n'ont même pas 2.000 fr. Donc ce que nous devons faire c'est de donner des réponses à ces interrogations, ces inquiétudes et à ces demandes plaignantes... Ils ont dit de supprimer les licences de pêche et c'est vrai...il faut les supprimer", a clamé khalifa Sall. Parlant de tourisme, le candidat de souligner : "Nous voulons gérer autrement le tourisme. Mbour a la plus grande côte balnéaire, mais combien d'hôtels sont gérés par des Sénégalais? La plupart des postes que nous gérons se résume en femmes de chambre, gardiens...C'est ce quil faut changer et ne pas continuer à faire comme ce qui nous est arrivé dans le domaine de l'agriculture où nos terres nous ont échappés...et nous y travaillons pour 2.000 fr la journée", a dénoncé Khalifa Sall...

Source : Source : https://www.dakaractu.com/Mbour-Campagne-president...

