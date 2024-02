Mbour : Comment un vol lors d’un mariage a sonné la fin d’une longue amitié F. Fall est invitée à un mariage de la fille de sa meilleure amie Bernadette. Mais cette cérémonie va marquer la fin de leur amitié longue de plus d’une décennie à cause d’une histoire ténébreuse de vol.

Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Février 2024 à 10:33 | | 0 commentaire(s)|

F. Fall vit en France avec ses enfants dont elle a la garde. Le mariage de la fille de Bernadette, son amie de longue date, l’a fait revenir au bercail pour quelques jours. Deux jours avant le fameux mariage, F. Fall confie à son amie ses documents de voyage : passeport français, livret de famille, carte de séjour. Mais passé le mariage, quand il a fallu remettre les documents à son amie prête à rentrer, Bernadette ne les retrouve pas.



Pour la partie civile, il ne fait aucun doute que c’est son amie qui a dissimulé ces documents. «Bernadette m’avait bien dit qu’elle avait mis mes documents dans son coffre. C’est après qu’elle a changé de version en disant les avoir déposés sur son dressing. Les documents étaient dans une sacoche. Actuellement, je suis coincée ici, alors que je dois aller en France reprendre mon travail», a-t-elle déclaré



Cette Sénégalaise de teint noir parlait un Français avec un accent bien particulier. Mais la colère finit par lui faire parler un Wolof bien clair : «Kii daf ma togne». Ce qui a dû surprendre l’audience.



La prévenue, elle, semble très perturbée par cette ténébreuse affaire au point qu’elle pense que ce sont des djinns qui ont fait disparaître les documents. «Je n’ai aucun intérêt à prendre ces documents. Je les ai mis sur mon dressing et je ne les ai pas trouvés», se répète-t-elle



. «Je ne peux pas comprendre que la prévenue puisse comparaître libre. Ma cliente F. Fall a voulu répondre à l’invitation à ce mariage mais elle a été victime d’un abus de confiance. Elle a eu un préjudice énorme. Elle est la seule personne à subir une injustice devant la barre. Ses enfants qui avaient des laissez-passer sont partis. Elle est là, dépensant chaque jour 300 000 FCFA.



C’est pourquoi je demande des dommages et intérêts de 30 millions», a plaidé Me Diouf, l’avocat de la partie civile. L’affaire a été mise en délibéré pour être jugée le 13 février.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook