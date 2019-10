Mbour: Des jeunes de la grande majorité prennent la défense du ministre Omar youm

Mardi 22 Octobre 2019

Après la sortie, cette semaine, d'une partie des jeunes de l'APR se réclamant de la Cojer, la coordonnatrice communale Mame Diarra Faye précise que ces jeunes sont manipulés par certains responsables des partis alliés, notamment le PS. Toujours dans l'interview accordée à Leral, Mame Diarra FAYE révèle que le Président de la République ne cédera à aucune pression ni chantage car ces jeunes font dans le chantage et invite les leaders de ces jeunes à les recadrer. La coordonnatrice communale rajoute que Oumar YOUM a toujours joué un rôle déterminant au sein de la coalition benno bokk yakaar de Mbour. Elle renseigne que le Président Macky Sall a aussi beaucoup fait pour le département de Mbour en terme de réalisations et nominations

