Mbour: Deux hommes se disputent la paternité du bébé le jour du baptême

Un fait rarissime et insolite défraie la chronique depuis lundi dernier au quartier depuis lundi dernier au quartier Darou Salam de Mbour, où le sujet alimente encore les débats.



Selon L’Observateur, deux hommes qui font la cour à une jeune fille âgée de 20 ans, ont failli en venir aux mains, à la célébration du baptême du bébé dont ils réclament tous les deux la paternité.



L’affaire a finalement atterri sur la table du commissariat urbain de Mbour où le commissaire et ses hommes ont tenté de trouver une solution à l’amiable. A l’occasion, la dame a tranché le débat. Elle a désigné A. D, l’un des protagonistes et agent du Trésor de Mbour comme étant le père biologique de son fils.