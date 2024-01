Mbour / Emprisonnement de l'enseignant et membre de l’ex-Pastef en prison : Dame Mbodj et Cie menacent de perturber les compositions Si le jeune militant de l’ex-Pastef n’est pas libre, le Cusems Authentique va décréter un boycott des compositions sur toute l’étendue du territoire national. C’est la menace proférée par Dame Mbodji qui était à Mbour, pour apporter son soutien à Mansour Cissé envoyé en prison à la suite d’une plainte du maire de Mbour, Cheikh Issa Sall. "S Bes Bi"

Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Janvier 2024

« Nous sommes dégoutés par ce qui s’est passé à Mbour. Un jeune a injustement été envoyé en prison. On lui reproche d’avoir ‘’sonkorisé’’ un concert. Les syndicats n’accepteront pas que des enseignants soient arrêtés pour des motifs fallacieux », proteste le secrétaire général du Cusems Authentique.



« Nous ne pouvons pas comprendre qu’un enseignant soit menotté devant ses élèves, humilié. Le Cusems Authentique exige la libération de tous les enseignants, pour des délits d’opinion, pour leurs réflexions sur la marche du pays », a-t-il insisté.



Revenant sur l’affaire Mansour Cissé, du nom de ce jeune militant de l’ex- Pastef, accusé par le maire de Mbour, d’avoir saboté le concert du 31 décembre et de destruction de biens, Dame Mbodji brandit un mot d’ordre.



« Le Cusems Authentique exige la libération de Mansour Cissé parce qu’il n’a rien fait. S’il n’est pas libre, nous allons décréter le boycott des compositions et appeler tous les enseignants à le faire par solidarité de corps », a-t-il dit.



Au cours de ce point de presse, Dame Mbodji a déploré les lenteurs administratives : « Les enseignants du département de Mbour ont soulevé plusieurs de problèmes liés à leur carrière. Leurs actes sont bloqués du fait de lenteurs administratives. Il y a un sabotage de la carrière de l’enseignant, ce qui l’empêche de plafonner à temps ».



