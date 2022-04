Mbour / En route vers les Législatives : Benno remet 35 000 parrains au niveau régional et se fixe une cible nationale de 130 000 La grande majorité présidentielle forte de 22 partis et de 500 responsables sous la direction d’El hadji Omar Youm, coordinateur de la coalition BBY du département de Mbour, a tenu hier, une assemblée générale autour de deux points principaux : un état des lieux sur le parrainage et la définition d’une feuille de route vers les élections législatives.

L’avis d’Omar Youm est sans équivoque sur l’importance des Législatives, car devant assurer pour cinq ans une majorité, confortable au président de la République à l’Assemblée nationale. Une question essentielle relative au choix des candidats, a fait l’objet de multiples propositions en fonction de critères géographiques pour certains responsables d’une part, alors que d’autre part, certains responsables ont plus plaidé pour une désignation en fonction de constance dans les acquis et résultats politiques lors des consultations électorales.



L’assemblée générale s’est tenue sous une dynamique d’appel à l’unité et à la cohésion, dans le but d’atteindre les objectifs fixés. Selon Omar Youm, la présence massive des jeunes et des femmes est de nature rassurante pour le Président Macky Sall, pour avoir une majorité écrasante au soir des élections.



Le coordinateur départemental de BBY s’est réjoui de la présence de l’ensemble des 16 maires de Mbour. Il a relevé la présence de Saliou Samb, le président du Conseil départemental de Mbour et celle de son doyen Ndiadiar Sène, le secrétaire général de l’Union départementale des coordinations socialistes.



A l’en croire, l’assemblée générale revêt un caractère historique, car marquant la cohésion et l’unité de la coalition BBy dans le département de Mbour. Elle traduit la volonté affichée de tous les responsables communaux et départementaux d’assurer des victoires électorales prochaines. Selon lui, la page des divergences entre responsables est tournée.



Tout de même, il reconnaît la présence normale de celles-ci entre des politiciens et des responsables politiques. A son avis, ces divergences sont à oublier, car les élections profilant à l’horizon sont des Législatives devant assurer une majorité confortable au Président Macky Sall à l’assemblée nationale. Omar Youm a insisté sur une constante, la contribution importante du département de Mbour, lors des consultations électorales de dimension nationale.













Sud Quotidien



