Mbour : Faute d'ambulance à l'hôpital, le Mojesem lance un cri du cœur et organise une quête. Rédigé par leral.net le Samedi 29 Août 2020 à 00:33



www.dakaractu.com



Source : La ville de Mbour, la 3e démographiquement parlant, fait face à de nombreux défis. Et parmi ces défis, l'hôpital de Grand Mbour qui souffre d'un plateau technique conséquent, accentué par un manque d'ambulance. Suffisant pour les partisans de Abdoulaye Thomas Faye de non seulement lancer un cri du coeur, mais de mettre sur place une stratégie pour résoudre cette équation. À cet effet, une quête pour l'achat d'une ambulance a commencé et un compte bancaire ouvert. Le mouvement des jeunes solidaires pour l'Emergence de Mbour (Mojsem) qui a comme credo "ensemble, tout devient possible", face à la presse a décrié cette situation qui est loin d'honorer les fils de Mbour...Source : https://www.dakaractu.com/Mbour-Faute-d-ambulance-...

