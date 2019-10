Mbour - Homicide involontaire : Une vendeuse de sel jugée pour conduite sans permis

Rédigé par leral.net le Samedi 5 Octobre 2019 à 06:42 | | 0 commentaire(s)|

Mame Diarra Thiam et son chauffeur Modou ont été attraits à la barre du tribunal de grande instance de Mbour pour homicide involontaire.

La jeune fille évolue dans le commerce du sel. Le jour des faits, elle demande à Modou de lui confier le volant de sa voiture.



Le chauffeur s'exécute. Même pas 100 mètres, elle percute une personne. Malheureusement, la victime décède.



Le juge Thierno Niang lui demande alors si elle savait conduire et si elle avait un permis.



Elle répond : " Touti touti ( un tout petit peu). J'ai pas de permis de conduire. Je ne sais pas ce qui m'a prise. Je demande pardon et présente mes excuses ".



Les prévenus seront fixés sur leur sort vendredi prochain.



jotaay.com

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos