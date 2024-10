Mbour : « Je vote la liste Pastef… Ce choix reflète une volonté de favoriser un changement systémique fondé sur la transparence, la justice sociale et l'intégrité ». (Saliou Samb) Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Octobre 2024 à 00:17 | | 0 commentaire(s)|

Après avoir consulté sa base et pris en compte les enjeux actuels du pays, dit-il, le président du Conseil départemental de Mbour, Saliou SAMB, a décidé de soutenir la liste PASTEF dirigée par Ousmane SONKO. Il l'a fait savoir lors de son face à face avec la presse. Ce dernier est largement revenu sur les raisons de son choix, motivé par une volonté de booster un changement systémique basé sur la transparence, la justice sociale et l'intégrité. Par ailleurs, l'occasion a été saisie pour prier pour les jeunes disparus dans les Pirogues et présenter ses condoléances aux familles. Il a par ailleurs compati avec les populations face aux inondations dans le nord du pays. " Je vote la liste Pastef dirigée par Ousmane Sonko… Ce choix reflète une volonté de favoriser un changement systémique fondé sur la transparence, la justice sociale et l'intégrité.



Saliou SAMB appelle ainsi tous les militants, amis et sympathisants à se mobiliser et à voter massivement pour la liste PASTEF lors des prochaines élections législatives de novembre 2024, afin de garantir la stabilité institutionnelle et un avenir meilleur pour le Sénégal.

Source : Source : https://www.dakaractu.com/Mbour-Je-vote-la-liste-P...

