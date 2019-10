Mbour: L ‘enfant torturé par sa belle-mère raconte son calvaire

L’enfant âgé de 5 ans, M D, torturé par l’épouse de son père a confié à sa propre mère les sévices subis.



D’après le quotidien Les Échos, l’enfant a servi un récit pathétique et poignant. « À chaque fois qu’elle me faisait prendre mon bain, elle me cognait la tête au mur. Ce jour-là, elle m’avait tordu le bras jusqu’à ce qu’il se casse, avant de me frapper avec un bâton.



Ensuite, elle a pris une cuillère qu’elle chauffait et l’a mise sur mon dos. Ce qui a occasionné des brûlures. Après quoi elle m’a étranglé », lit-on.



