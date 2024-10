Mbour: "L'intimidation et la pression ne nous divertiront pas...Je suis prêt . Notre pays va droit vers l'ajustement structurel. ( Cheikh Issa Sall) Rédigé par leral.net le Lundi 7 Octobre 2024 à 22:02 | | 0 commentaire(s)|

Le Président de la formation ( Union Nationale pour l'intégration, le travail et l'équité) a fait face à la presse... Cheikh Issa Sall après être revenu sur la validation de leur liste, l'ancien DG du CDC a fait état de ce qu'il qualifie d'irrégularités et de jeu de yo-yo du nouveau régime... en zappant les questions de l'heure à savoir le quotidien des Sénégalais...



Sur son interdiction de sortir du territoire....

Le jeudi 03 octobre 2024 , j'avais décidé d'aller me recueillir à Nimzatt, en République de Mauritanie. Arrivé à la frontière, le temps des formalités administratives, je suis allé m'acquitter de la prière et c'est là que le journaliste, Alassane Samba Diop m'a appelé pour vérifier l'information selon la qu'elle j'ai été bloqué à la frontière. Effectivement, devant mes interpellations, après moult hésitations, l'agent de service a fini par m'avouer qu'il avait reçu l'ordre de remonter au niveau central les filiations des personnalités politiques du régime sortant et d'attendre les instructions de l'autorité... Certains actes relèvent d'une ignorance flagrante des règles de bases et mettent mal à l'aise les agents qui doivent exécuter ces ordres... Pour notre part, ce ne sera ni l'intimidation, ni la pression psychologique qui nous divertira...



Le Sénégal va droit vers un plan d'ajustement structurel ...



Cheikh Issa Sall d'avertir les Sénégalais, que notre pays va droit vers des lendemains incertains avec des baisses de salaires, des coupures de courant tous azimuts en retour, l'augmentation du prix de l'électricité et de l'eau restent de sérieux problèmes qui attendent le Sénégal... Le premier magistrat de la ville de Mbour accuse le nouveau régime de vouloir gérer le pays avec des tâtonnements... C'est un régime sans programme qui agit dans la manipulation et est dans l'incapacité de rédiger un projet... Pour l'enfant de Tefess la seule chose qui s'impose pour le Sénégal c'est de voter pour l'unité, l'opposition...

La jeunesse a été trompé... Les Sénégalais attendaient mieux après une demi année de gouvernance marquée principalement par l'accentuation de la cherté du coût de la vie.. C'est exactement ce champ lexical et sémantique qui interesse aujourd'hui le commun des Sénégalais"a conclut Cheikh Issa Sall président de l'Unité..

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Mbour-L-intimidation-et-...

Accueil Envoyer à un ami Partager