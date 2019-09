Mbour: Le Forum civil pointe du doigt le Procureur dans l'affaire des 94 milliards de FCfa

Le coordonnateur du Forum civil, Birahim Seck campe sur ses positions ne ce qui concerne l’affaire des 94 milliards qui oppose Ousmane Sonko à l’ancien DG des Domaines, Mamour Diallo.



Selon Birahim Seck, le procureur Serigne Bassirou Guèye doit prendre ses responsabilités dans cette enquête et ouvrir une information judiciaire. Birahim Seck invite l’accusé, en l’occurrence M. Diallo, à porter plainte s'il se sent diffamé.

