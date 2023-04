Mbour: Le Président du Conseil départemental condamné à payer 800 millions FCfa à Ferdinand Coly

L'affaire opposant l’ex-international de football Ferdinand Coly au président du Conseil départemental de Mbour a été vidé par le tribunal correctionnel de Mbour.



Saliou Samb écope d'une peine de prison 5 ans, dont 6 mois ferme et de 800 millions FCfa de dommages et intérêts à payer à Ferdinand Coly.



A retenir, Saliou Samb était poursuivi pour abus de biens sociaux et banqueroute frauduleuse. Il avait fait perdre 1 milliard 200 millions FCfa investi par le joueur dans la société Blue Trade Company, une entreprise d’exploitation et d’exportation de produits halieutiques.