Mbour: Les cinq gardes du corps de Sonko encore entendus, ce dernier pressenti toujours à leurs côtés...

Pendant que Ousmane Sonko était au bureau du Doyen des juges pour son audition, cinq (5) de ses gardes du corps étaient arrêtés par la gendarmerie et transférés manu militari à Mbour, via Colobane.



Ousmane Sonko à qui on prêtait qu'il ne bougerait pas tant qu'il n'a pas "récupéré" ses gardes du corps, ne rentrerait pas chez lui, se fait toujours désirer à Mbour.



Pendant ce temps, au moment où on met en ligne, Leral est en mesure de vous dire que ses cinq gardes sont en train d'être entendus à la brigade, confrontés aux deux blessés de Diass et Thiki.



Selon le reporter de Leral à Mbour, BBY avait porté plainte tandis que Pastef, qui avait menacé, n'a pas porté l'affaire devant la justice.



Nous y reviendrons