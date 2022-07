Mbour: Me El Hadji Diouf traite Ousmane Sonko d'escroc et les membres d'Ande Samm Djikko Yi, d'homosexuels et... Rédigé par leral.net le Mardi 26 Juillet 2022 à 18:50 | | 0 commentaire(s)| Me El Hadji Diouf dézingue Ousmane Sonko. Lors d'un point de presse, l'avocat a traité le leader de l'opposition d'escroc. Et sans les nommer, il accuse les membres du Collectif Ande Samm Djikko Yi, d'être des homosexuels doublés de menteurs.



