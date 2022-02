Mbour / Meurtre de Rama Camara: Nouveau rebondissement dans l’affaire

Le commissariat de Saly enchaîne les auditions pour faire la lumière sur l'assassinat de Rama Camara, cette jeune commerçante habitant Mbour tuée et jetée dans la forêt de Nguérigne. Pour l'heure, les investigations se concentrent sur trois personnes, dont son petit ami et un "marabout" qui est la dernière personne à avoir vu vivante la défunte : elle avait pris un bain mystique chez lui.



Selon les informations de "Libération" online, la police a noté plusieurs contradictions dans sa déposition. Comme l'a indiqué "L'Observateur", les deux autres personnes sont le copain de Rama Camara- il l'a déposée chez le "marabout"- et son ex, qui n'a jamais supporté cette relation. Ce vendredi, le trio était encore interrogé sous le régime de la garde-à-vue pour "nécessité de l'enquête". En effet, personne n'a fait d'aveux à ce stade de l'enquête.