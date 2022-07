Mbour : Mimi Touré exhorte la jeunesse à ne pas être manipulée et encense la tête de liste, Cheikh Issa Sall Rédigé par leral.net le Mardi 26 Juillet 2022 à 19:09 | | 0 commentaire(s)| La tête de liste de la Coalition Bby, Madame Mimi Touré, était dans le département de Mbour, dans le cadre de sa tournée de campagne. Accueille par le maire de Mbour et coordonnateur communal, Cheikh Issa Sall, elle a appelé la jeunesse de Mbour à ne pas être sujette aux manipulations et promet à la tête de liste, une victoire écrasante au soir du 31 juillet 2022.



