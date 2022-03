Mbour/ Opération de nettoiement du marché central: Cheikh Issa Sall s'attaque à la libération des occupations anarchiques Le maire de la commune de Mbour (Ouest), Cheikh Issa Sall, a procédé dimanche, au lancement d’une opération de nettoiement du marché central et la libération des artères de la ville, occupées de manière anarchique.

‘’Cette opération s’inscrit dans le cadre de son programme +Yessal Mbour+ (rendre Mbour propre, en wolof) qui va se faire de manière régulière, aussi bien au niveau du marché central que dans les marchés de quartier, au quai de pêche, entre autres lieux recevant du public’’, a assuré le maire.



M. Sall a dit avoir constaté que le marché central de Mbour ‘’se trouve dans un état défectueux avec beaucoup d’ordures, à cause d’un défaut de nettoiement’’. Ce qui explique selon lui que le Conseil municipal et la population de sa ville, ont décidé de s’investir pour réaliser l’opération. Il juge cette opération ‘’extrêmement importante’’ car, ce marché, ‘’fréquenté quotidiennement par des milliers de personnes, constitue le poumon économique’’ de sa commune.



Le maire de Mbour a aussi déploré le manque de sécurité qui y règne, avec une seule bouche d’incendie. Cheikh Issa Sall a également assuré que l’objectif de l’opération est de sensibiliser tous les utilisateurs de ce marché, sur la nécessité de maintenir ce marché propre. ‘’Cette opération qui a enregistré la participation massive de la population a permis de libérer certaines artères situées aux alentours du marché, pour permettre une bonne fluidité de la circulation, 24 heures sur 24’’, a-t-il fait savoir.



‘’Nous avons profité de cette opération, en relation avec les acteurs du marché pour identifier des rues qui seront maintenues libres de toute circulation, 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, avec un dispositif de contrôle pour la pérennisation de ces activités’’, a assuré le maire.



Pour lui, la propreté est ‘’extrêmement importante’’ pour améliorer l’état de santé des populations mais également pour que ce marché soit ‘’fréquentable’’, et puisse profiter en premier aux commerçants et autres utilisateurs qui doivent accompagner les efforts de la municipalité. Il a indiqué que pour le cas de Mbour, sa municipalité a mis en place un comité de contrôle et de surveillance de l’occupation du sol, qui sera constitué de 45 membres qui vont appuyer l’activité de la Police nationale.



‘’Nous voulons que l’occupation du sol au niveau du territoire de la commune de Mbour soit réglementée’’, a indiqué le maire Sall.



