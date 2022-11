Mbour Pédophilie, détournement de mineur : Il avait trompé une fillette de 7 ans Balla Kandji, 25 ans, est accusé de pédophilie et de détournement de mineur sur une fillette de 7 ans. Il était hier à la barre de la chambre criminelle de Mbour. Le procureur de la République a requis dix ans de prison ferme pour le prévenu.

Balla Kandji, accusé de viol, de pédophilie et de détournement de mineur sur une fille de 7 ans, était à la barre de la Chambre criminelle de Mbour, hier. Le 11 septembre 2021, l’accusé qui était dans une salle de jeux au centre commercial de Mbour appelle la partie civile. Il lui demande de le suivre en lui promettant des pommes et des bananes.



L’enfant obéit et il la conduit dans un endroit solitaire où il abuse d’elle. «Il m’a allongée sur une table, m’a caressé, a introduit son doigt dans mon sexe», a déclaré la petite. Seulement, selon sa tante, sa mère adoptive, la fille était rentrée avec des traces de sperme sur les parties intimes.



«J’ai remarqué qu’elle avait une démarche inhabituelle. Je lui ai demandé pourquoi elle marchait ainsi et elle m’a fait savoir que quelqu’un avait abusé d'elle. Nous avons pu constater des traces de sperme sur elle», a déclaré Fatou Niang. Mais l’enfant de 7 ans ne sait pas ce qu’est du sperme. Elle parle de liquide jaune et gluant qui pourrait même provenir d’elle.



«Il s’est allongé sur moi. Il a menacé de me tuer si je racontais cela à mes parents», a-t-elle ajouté. En tout cas au centre de santé où la dame Fatou Niang s’est rendue avec sa fille adoptive, la sage-femme a constaté que l’hymen de l’enfant était intact. C’est d’ailleurs pourquoi le prévenu a eu un non-lieu sur le délit de viol.



En revanche, selon l’avocat général, les faits de pédophilie et de détournement de mineur sont établis et, par conséquent, il a requis dix ans de prison ferme. Par contre, l’avocat de la défense pense qu’il n’y a pas de preuves irréfutables. Maître Ndiaye a ensuite invoqué l’état mental de son client.



«La tante de la victime s’est même éplorée de la situation de Bara Kandji, un jeune homme de 25 ans qui serait touché mentalement et psychologiquement. Il est abandonné par sa famille et passe la nuit dans une mosquée. Ce n’est pas bien de condamner des personnes qui ne sont pas responsables», a plaidé Me Ndiaye qui sollicite la clémence du tribunal

