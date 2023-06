Mbour : Plus de 50 candidats à l’émigration clandestine arrêtés à Saly Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Juin 2023 à 10:51 | | 0 commentaire(s)|

Malgré les programmes contre le chômage et les morts en chemin, l’émigration clandestine par voie maritime continue de plus belle. Dernier épisode : ce mardi, une pirogue en partance pour l’Europe a été immobilisée à Saly (Mbour). D’après la RFM, qui donne l’information, plus de 50 personnes étaient à bord de l’embarcation. Leur projet de […] Malgré les programmes contre le chômage et les morts en chemin, l’immigration clandestine par voie maritime continue de plus belle. Dernier épisode : ce mardi, une pirogue en partance pour l’Europe a été immobilisée à Saly (Mbour). D’après la RFM, qui donne l’information, plus de 50 personnes étaient à bord de l’embarcation. Leur projet de rallier le Vieux Continent par la mer, clandestinement, tombe ainsi à l’eau. Elles ont été acheminés au commissariat de Saly.



Source : Source : https://lesoleil.sn/mbour-plus-de-50-candidats-a-l...

Accueil Envoyer à un ami Partager