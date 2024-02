Mbour Sinthiou Mbadane :Encore une scène de batailles sanglantes avec coupe-coupe A Sinthiou Mbadane, l’usage de coupe-coupe comme armes commence à prendre de l’ampleur. Mardi, une autre affaire de coups et blessures volontaires avec détention d’arme blanche a tenu en haleine l’audience du tribunal de grande instance de Mbour.

Il y a quelques jours, un homme se faisait sectionner le bras par son voisin à Sinthiou Mbadane dans le département de Mbour. Mardi dernier, c’est encore un jeune habitant de Sinthiou qui a usé de son coupe-coupe dans une dispute qui l’a opposé à un charretier



«Je rentrais chez moi quand j’ai rencontré un charretier. Je lui ai demandé de me déposer. Il s’est mis à m’insulter. Il tenait des propos haineux contre notre ethnie. C’est lui qui m’a attaqué le premier en me jetant une pierre à la tête. Je me suis vengé en lui assénant des coups avec mon coupe-coupe. J’étais ivre et je regrette mon acte», a déclaré le prévenu Elhadji Sow.



. Il est accusé de coups et blessures volontaires et d’usage illégal d’arme blanche



Les coups que Elhadji a assénés à la partie civile lui ont valu une incapacité temporaire de travail de 18 jours. «Il faut arrêter ces criminels ambulants, les coupe-coupe en bandoulière, qui font la terreur dans ce village. Ils méritent des peines sévères. Le prévenu a cherché mon client.



Et quand le témoin les a séparés, il l’a suivi et lui a assené des coups de coupe-coupe. Je demande des dommages et intérêts de 2 millions», a plaidé Me Omar Sène, l’avocat de la partie civile



«Le prévenu a reconnu les faits et a regretté son acte. Il y a eu un seul témoin et il n’a pas été prouvé que c’est mon client qui l’a suivi. Il y a des zones d’ombre. C’est un incident regrettable. Mon client avait été engagé par une société pour couper des arbres, c’est ce qui explique l’usage du coupe-coupe», a plaidé l’autre Me Sène, avocat de la défense.



Le tribunal a mis l’affaire en délibéré pour être jugée le 13 février.

