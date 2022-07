Mbour / Tabaski 2022: Les pères de famille exhortés à plus de présence dans les foyers (Imam) Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Juillet 2022 à 21:50 | | 0 commentaire(s)| Comme partout au Sénégal, Mbour a célébré ce dimanche la fête de la Tabaski à la mosquée Touba Ndiarème. L'imam dans son sermon, a demandé aux pères de famille d'être plus présents à la maison, mais aussi d'avoir la culture de bien gérer leurs épouses. En présence des autorités politiques du département, l'imam les a appelé à plus de responsabilité et de dépassement, mais aussi à ne pas verser dans la violence.



