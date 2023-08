Mbour / Trois brigades de proximité inaugurées (Nianing, Ngaparou, Malicounda) : Le ministre Sidiki Kaba plébiscite le général Moussa Fall... Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Août 2023 à 00:06 | | 0 commentaire(s)|

Dans le cadre de lutte contre le grand banditisme et la sécurisation des populations, le ministre des forces armées, Sidiki Kaba, accompagné par le général Moussa Fall, a inauguré trois postes de brigade de proximité (Nianing, Ngaparou et Malicounda). Une occasion saisie par le ministre des forces armées pour revenir sur les grandes questions liées à la sécurité et l'option du gouvernement du Sénégal. Selon Sidi Kaba, la vision du chef de l'État est de mailler tout le pays avec des brigades de proximité. Ce dernier de sauter sur l'occasion pour magnifier le rôle déterminant du général Moussa fall dans la matérialisation de la vision du chef de l'État Macky Sall. Du reste, le ministre des forces armées n'a pas manqué de souligner que la sécurité des populations reste une priorité des autorités étatiques et que nul n'a le droit de la saboter... (vidéo)

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Mbour-Trois-brigades-de-...

Accueil Envoyer à un ami Partager