Mbour: Un chien mord une fille de 16 ans qui décède peu après

Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Mai 2019 à 09:40 | | 0 commentaire(s)|

Une fille de 16 ans, Daba Guèye est décédée avant-hier mercredi. Selon son oncle, Saliou Thiam, elle avait été mordue par un chien. Conduite aux urgences de l’hôpital de Mbour, elle a reçu une injection avant de mourir quelques minutes plus tard. Les faits ont eu lieu à Gandigal, dans le département de Mbour.



La dépouille de l’adolescente est à la morgue de l’hôpital de Mbour. La famille exige une autopsie et une enquête pour connaître les circonstances exactes et les causes de sa mort, rapporte thieydakkar.





