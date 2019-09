Mbour : Un corps sans vie retrouvé à la plage de Guereo

Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Septembre 2019

Le corps sans vie d'un jeune garçon de 15 ans a été retrouvé à la plage de guereo, localité située dans la commune de sindia, département de mbour, par les secouristes. Le corps non identifié du jeune garçon est présentement à l'hopital de mbour.

On y reviendra dès qu'on saura plus...

