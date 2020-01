Mbour: Un mort et deux blessés dans l’incendie d’une station d’essence

Le bilan de l’incendie d’une station d’essence qui s’est produit au quartier Tefess de Mbour dans la nuit du vendredi au samedi est dramatique. Il y a eu un mort, deux blessés et du matériel consumé. C’est une explosion des réservoirs contenant de l’essence pour pirogue qui est à l’origine du feu, selon nos confrères de l’AS.



Traumatisés par la violence de l’incendie, les travailleurs de la station d’essence estiment que leur vie est en danger parce que l’endroit est très enclavé, de sorte que lorsqu’un incendie s’y produit, les soldats du feu rencontrent d’énormes difficultés pour se frayer un chemin.

