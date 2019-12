Mbour : Un policier pris à partie puis tabassé par les manifestants

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Décembre 2019 à 14:09 | | 0 commentaire(s)|

La situation est très tendue en ce moment sur la petite côte, plus précisément à Mbour. Alors que les forces de l’ordres tentent de déloger les pêcheurs de leur marché pour construire un nouveau port, ces derniers ont catégoriquement refusé et affrontent les policiers depuis ce matin.





