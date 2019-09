Mbour – Un vieux Français transforme sa femme sénégalaise en esclave…

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Septembre 2019 à 14:35 | | 0 commentaire(s)|

J.L.D. 70 ans et sa femme ont terminé en justice. En effet, après 5 ans de vie commune, le Français avait des tendances $e*uell*s bizarres voire même dangereuses. Il obligeait son épouse à introduire des objets dans ses parties intimes.



Elle subissait sans pouvoir faire quoi que ce soit contre ce calvaire, elle était contrainte de s'adonner àdes pratiques vraiment humiliantes. Sous les menaces de mort, la jeune femme souffrait en silence, impuissante face à sa situation.



La goutte d’eau qui a fait déborder le vase, c’est lorsque le vieil homme l’aurait forcée à entretenir des rapports avec des animaux, notamment des chevaux, des chiens et des ânes. La jeune femme aurait déposé plainte contre son mari J.L.D.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos