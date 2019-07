Mbour: Une station-service attaquée en plein jour

Des hommes armés ont attaqué vers 14 heures, une station-service à Mbour. Les agresseurs, armés de couteaux et d’une arme à feu, ont emporté l’argent trouvé dans les caisses.



Aux dernières nouvelles, RFM signale que le gérant et les pompistes sont entre les mains de la police pour les besoins de l’enquête.



