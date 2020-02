Mbour : deux individus arrêtés avec 4 millions FCfa en faux billets et 4,5 kg de chanvre indien La Brigade régionale des stupéfiants de Thiès (ouest), a interpellé deux individus à Mbour, en possession de 4,5 kilogrammes de chanvre indien et de 400 billets noirs d’une valeur de 4.000.000 FCfa, selon l’APS.

Rédigé par leral.net le Samedi 29 Février 2020 à 09:50 | | 0 commentaire(s)|



