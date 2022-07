Mbour : l'honorable députée Sira Ndiaye explique la faible affluence par le temps menaçant et... Rédigé par leral.net le Dimanche 31 Juillet 2022 à 14:50 | | 0 commentaire(s)| La députée Syra Ndiaye estime que l'affluence n'est pas au rendez-vous à cause du climat, mais elle ne doute pas du rush dans quelques heures. Elle a aussi noté le calme qui règne un peu partout à Mbour. "On a l'habitude de voter dans le calme et on espère que BBY va gagner haut la main", a-t-elle dit.



