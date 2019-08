Mbour : le meurtrier de Cherif Aïdara arrêté

Dans la nuit du jeudi 22 au vendredi 23 août dernier, Chérif Sadibou Aidara, jeune chef religieux, a été retrouvé mort à la plage de Mbour. Agé d’une quarantaine d’années et domicilié à Darou Salam-Maure, « Chérif » comme on l’appelait, aurait été victime d’une agression sauvage en bordure de mer où il se promenait en cette période de chaleur. « Le Témoin » quotidien informe que le meurtrier a été arrêté deux jours après le drame. Il s’appelle Matar Dieng. Il est tombé, avant-hier lundi, dans les filets des éléments du commissariat de police de Mbour où l’enquête sur ce meurtre se poursuit.



