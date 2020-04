Mbour: plus que 3 cas du Covid-19 encore sous traitement Fortement touchée par le coronavirus, il y a quelques semaines avec notamment plusieurs cas importés, la commune de Mbour ne compte plus que 3 cas encore sous traitement dans le district sanitaire. Il s’agit des trois commerçants contaminés par la transmission communautaire annoncés, hier dimanche, par le ministère de la Santé et de l’Action sociale.

