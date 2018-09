Mbour: un nouvel accident nocturne fait 3 morts…

La route a encore tué dans le département de Mbour. Alors qu’on n’a pas encore fini l’épiloguer sur l’accident, survenu dans la nuit du mercredi au jeudi, à Sindia, ayant causé la mort de deux pèlerins tous issus de la famille Barro, un autre accident s’est produit, cette nuit, vers 21h, sur ce même axe routier.



Mais, cette fois-ci, c’est à hauteur du poste de pesage de Sandiara, situés à quelques kilomètres de Mbour.



Selon des informations obtenues par Azactu.net, un véhicule de type 4/4, provenant de Mbour est entré en collision avec un taxi « 7 places » qui prenait le sens inverse. Les mêmes sources renseignent toutefois que le bilan est plus lourd que celui d’hier: 3 morts sur le coup et plusieurs blessés.



Pour l’instant, les corps sans vie, qui ne sont pas encore formellement identifiés, ont tous été acheminés à la morgue de l’hôpital de Mbour par les sapeurs pompiers. Et les blessés sont évacués aux urgences.