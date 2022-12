Me Abdou Dialy Kane, avocat d’Adji Sarr: « En vérité, il n’y a pas eu une véritable confrontation... »

Me Abdou Dialy Kane, l’un des avocats de Adji Sarr, a fait face à la presse au terme de la confrontation avec Ousmane Sonko.



«C’était une confrontation entre l’inculpé Ousmane Sonko et la partie civile Adji Sarr. En vérité il n’y a pas eu une véritable confrontation dans la mesure où SonKo a refusé de répondre, non seulement aux questions du procureur. Mais aussi, aux questions des avocats de la défense.



Par conséquent, il y a eu un nouvel interrogatoire mais pas une confrontation en tant que telle. Parce qu’on ne peut pas se confronter à quelqu’un qui refuse de parler.»