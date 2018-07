Me Abdoulaye Babou, avocat: «L’Article L31 s’oppose à ce que Karim Wade soit inscrit sur les listes électorales»

«Dans le cadre de l’affaire Karim Wade, je l’ai dit et répété, à partir du moment où la condamnation est définitive et que toutes les voies de recours sont épuisées, l’Article L31 s’oppose à ce qu’il soit inscrit sur les listes électorales. Par contre, il faut faire la différence entre s’inscrire sur les listes électorales et être candidat.



Mais il y a mieux. Même si le gouvernement avait laissé faire et que Karim Wade dépose sa liste de candidature à la Présidentielle au Conseil constitutionnel, non seulement le Conseil constitutionnel devrait déclarer la candidature de Karim Wade irrecevable, mais la loi permet à tout autre candidat à la Présidentielle de s’opposer à cette candidature. En résumé, Karim Wade ne peut, à la suite de sa condamnation définitive à 6 ans, être candidat à la Présidentielle de 2019.»











L’Observateur

