Me Abdoulaye Tall : ?Ce n'est pas nous qui jugeons Farba Ngom?

“Nous ne sommes pas dans une situation juridictionnelle. Nous respectons les droits de M. Mohamed Ngom, nous respectons sa dignité, nous respectons son honneur à sa dignité. Ce n’est pas à nous de juger Farba Ngom”. C’est l’avis de Me Abdoulaye Tall, président de la commission ad hoc qui a statué en plénière pour lever l’immunité parlementaire de Mohamed Ngom dit "Farba", à la suite d'une saisine du ministre de la Justice. Et parlant de la procédure, Me Tall a souligné “qu’il n'y a jamais eu de précipitation ni d'accélération de la procédure, en ce sens que l'Assemblée a été saisie le 10 janvier. Aujourd'hui, nous nous trouvons au 24 janvier, donc deux semaines après, que la plénière soit convoquée pour statuer sur la levée ou non de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom”. Non sans lancer des piques à l’autre camp. “Contrairement à ce qui se faisait, on a connu des procédures accélérées, f'ast-track' pour procéder à la levée de l'unité parlementaire de certains députés". Selon lui, “les dispositions ont été spécifiquement respectées par la commission. Et cette fois-ci, nous avons attendu 48 heures avant la convocation du concert de l'unité parlementaire”. Il ajoute :”Le dossier qui nous a été transmis par le ministère de la Justice ainsi que toutes les pièces à l'accès à cette demande ont été mises à la disposition de tous les membres de la commission, je dis bien tous les membres de la commission, y compris aux défenseurs choisis par le député qui m'ont adressé une lettre en réponse." Et Me Tall de rassurer : “Tant que nous sommes là, nous ferons en sorte que les droits de tous les députés soient respectés. Que ce soit de la majorité comme de l'opposition, parce qu'effectivement, c'est ce serment que nous avons prêté devant ce peuple qui nous a donné une confiance d'être là. Tant qu'une personne n'est pas définitivement jugée, elle est présumée innocente."



Source : https://senemedia.com/annonce-78331-me-abdoulaye-t...

