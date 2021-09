Me Abdoulaye Tall avocat de Simon et Kilifeu : “Ils sont sereins et clament leur innocence” Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Septembre 2021 à 21:07 | | 0 commentaire(s)|





Source : Les avocats de Simon et de Kilifeu ont fait le point, ce mercredi, face aux journalistes, après le placement de leur client sous mandat de dépôt. «Ils ont été placés sous mandat de dépôt tous les trois (Simon, Kilifeu et Thierno Amadou Diallo) le temps que l’enquête puisse se poursuivre. Dans les prochains jours, tous […]Source : https://www.lasnews.info/2021/09/15/me-abdoulaye-t...

Accueil Envoyer à un ami Partager