Me Abdoulaye Wade: Les raisons d’un silence qui suscite des commentaires

Rédigé par leral.net le Lundi 15 Avril 2019

Depuis sa fameuse déclaration dans laquelle, il prônait le boycott du scrutin, Me Abdoulaye Wade ne s’est plus exprimé en public. Alors que beaucoup attendaient qu’il se prononce sur le déroulement de la présidentielle, l’ancien Président préfère observer le silence. Son parti ne tient plus ses réunions de Comité Directeur. Une situation inédite qui suscite des commentaires et des inquiétudes.



Mais ses lieutenants qui lui rendaient visite régulièrement dans son hôtel,disent qu'il n’y a rien de surprenant. Interrogé par la RFM, Me Amadou Sall, l’un de ses fidèles conseillers, affirme qu’« il est là, bien présent » et « surtout bonne conscience ». «Il a bon pied, bon œil. Il nous donne ses inspirations, ses idées, ses conseils », rassure-t-il. Un membre du Comité directeur du Pds confie à «L’Observateur » qu’il se repose et en même temps, il écrit, sans plus de précisions. Un autre responsable ajoute que le pape du Sopi « gère personnellement son agenda quotidien. C’est lui qui fixe ses audiences et autres rendez-vous . Maintenant, il n y’a plus de va-et-vient inutiles à l’hôtel. S’il (Me Wade) a besoin de quelqu’un, il l’appelle et le reçoit », révèle ce dernier.

