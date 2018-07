Me Alioune Badara CISSÉ, un compagnon ni reconnaissant ni fiable ! Maître Alioune Badara Cissé nous a toujours habitué à des déclarations publiques quand il s’agit d’interpeller Son Excellence Macky SALL, Président de la République, sur des sujets politiques et sur d’autres qui concernent le pays de manière générale.



Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Juillet 2018 à 09:50 | | 0 commentaire(s)|

Sa dernière sortie sur la situation à Fatick cache mal une volonté de nuire à un compagnon à quelques encablures de l’élection présidentielle de 2019.



Monsieur le Médiateur « de Fatick », sachez que Monsieur Macky SALL n’est pas le Président d’une localité mais le Président du Sénégal dans sa globalité.



Par conséquent, il n’attend pas une médiation publique pour intervenir dans une des villes du pays, surtout à Fatick, une localité qu’il aime tant et pour laquelle il garde un attachement profond.



Maître, à travers votre dernière sortie, vous avez réussi la prouesse de faire douter, encore une fois de plus, une bonne partie de nos camarades, quant à votre sincérité dans le compagnonage avec le Président de la République.



Autant nous pouvons vous reconnaître votre statut de « géniteur de l’APR », autant nous n’acceptons pas de vous une position qui indispose toute la République.



Monsieur le Médiateur, n’oubliez pas de nous faire un compte rendu lorsque vous vous rendrez à Saint-Louis.

Dites nous surtout si les Saint-louisiens sont contents de leur fils que vous êtes.











Abdou Karim SALL, Coordonnateur Départemental CCR Pikine

