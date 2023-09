Me Alioune Badara Cissé (ABC) :Un immortel qui vit toujours dans le cœur et dans l'esprit des Sénégalais Rédigé par leral.net le Samedi 16 Septembre 2023 à 00:59 | | 0 commentaire(s)|

Haro sur ces ingratitudes dans l'espace politique sénégalais qui nous révoltent et nous lestent toujours vers le bas ! Hélas nos hommes politiques politiques oublient trop vite, mais heureusement que l'histoire retrace les évènements et les faits qui ne s'effacent jamais. On parle souvent du premier Président Léopold Sédar Senghor comme père de la nation sénégalaise et de Maître Abdoulaye Wade comme père de la démocratie en tant qu'artisan de la première alternance démocratique de notre pays. Toutefois, pour ce qui est de la deuxième alternance consacrant l'accession du Président Macky Sall à ma magistrature suprême en 2012, il faut reconnaitre et rappeler avec ardeur le travail incommensurable qu'a accompli feu Maitre Alioune Badara Cissé qui a été le principal architecte de notre parti dénommé Alliance pour la République (APR), dont il se réclamait géniteur à juste raison. Nul n'est sans savoir que jusqu'à son dernier souffle, ABC n'a jamais cessé de travailler pour la massification et la pérennisation du parti, malgré toutes les injustices qu'il y a vécues. Il comptait dedans de nombreux sympathisants et de militants acquis à sa cause. Lui seul pouvait tempérer et calmer les ardeurs des frustrés, surtout concernant les militants authentiques qui sont à la base et aux fondements du parti. Comment comprendre l'ostracisme dont sont encore victimes ses partisans qui pourtant ont tout donné au parti ? Aucune considération de leur part, ce qui est à mon avis inadmissible ! Ne pas les associer aux pourparlers et aux négociations lors du choix de la candidature BBY constitue un gros risque pour le Président Macky Sall et pour son candidat choisi. Feu ABC demeure et reste dans le coeur des Sénégalais (adultes,jeunes, femmes et intellectuels). Ses militantes, militants, sympathisants du Sénégal et de la diaspora qui se font appelés ABCDAIRES vont peser lourd et de manière decisive sur le choix du cinquième Président de la République. Nous restons DEBOUT et disons NON en toute conscience et en toute liberté de choisir le meilleur profil pour le devenir de notre cher pays. À bon entendeur. Salut !!! Elhadj Momar DIÉYE, APR Saint Louis ami feu ABC Conseiller départemental Saint Louis elmomar68@gmail.com

