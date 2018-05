Me Augustin Senghor : « Une place de l’Europe à Gorée, c'est tout à fait normal et on l’assume totalement»

Dans le cadre du 40e anniversaire de l'inscription de l'île de Gorée au Patrimoine Mondial, du 70e anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et de la Journée de l'Europe 2018, Me Augustin Senghor, Maire de la Commune de Gorée, et M. Joaquín González-Ducay, Ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal, ont procédé ce mercredi matin à l'inauguration de la nouvelle Place de l'Europe à Gorée.

Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Mai 2018 à 17:17 | | 4 commentaire(s)|