Me Augustin Senghor, président FSF : « La prime, au prorata des matchs joués » Le président de la fédération sénégalaise de football (FSF), Me Augustin Senghor a aussi fait une mise au point sur la prime de qualification à cette 21e édition du Mondial en Russie.

Rédigé par leral.net le Lundi 4 Décembre 2017 à 11:17 | | 0 commentaire(s)|

« En ce qui concerne la prime de qualification des "Lions" à la phase finale de la Coupe du Monde 2018, je parle de la prime de qualification et donc, non de la prime exceptionnelle du chef de l’Etat, c’est le même principe. C’est-à-dire il y a un montant qui est fixé en plafond et qui est reparti au prorata du nombre de matchs joués par chacun des joueurs.



Le joueur qui a participé à tous les matchs, a la prime maximale et, pour les autres, on calcule au prorata du nombre de matchs auxquels ils ont participé. »











Source : Stades

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook