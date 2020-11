Me Augustin Senghor reçu par le Président Macky Sall Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Novembre 2020 à 11:20 | | 0 commentaire(s)|

Me Augustin Senghor a un soutien de taille dans ses ambitions de diriger la Confédération Africaine de Football (Caf). Le président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a été reçu hier par le Président Macky Sall, à qui il a présenté son projet en tant que candidat à la présidence de la CAF, rapporte "L'As".



Sa candidature est désormais soutenue par le chef de l’Etat, qui lui demande d’insister sur le caractère panafricain de son projet qui doit rassembler l’Afrique du football unie et performante. L’audience s’est déroulée en présence du ministre des Sports, Matar Bâ, son collègue de l’Urbanisme, par ailleurs, vice-président de la FSF, Ablaye Saïdou Sow et d’Abdoul Aziz Mbaye, conseiller à la Présidence de la République.







Accueil Envoyer à un ami Partager